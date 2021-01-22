В Брянске демонтировали новгоднюю елку перед ДК БМЗ

Брянцы обсуждают это событие в соцсети.

Участники одного из брянских пабликов во ВКонтакте обсуждают опубликованную там сегодня фотографию демонтажа новогодней елки на площади перед ДК БМЗ.

Сообщается, что рабочие уложили дерево на площадь и сняли с него украшения.

Многие комментаторы не в восторге от происходящего. Хотя по традиции новогодние елки принято убирать после праздника Крещения.