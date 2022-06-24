В Брянске детям из Донбасса показали старинные фотокамеры

Выездную экскурсию провел директор Брянского музея истории фотографии Роман Формин.
Представители президентского движения и Брянский музей истории фотографии навестили детей из Донецкой и Луганской народных республик, которые сейчас находятся в пунктах временного содержания. Ребятам и их родителям рассказали, как и когда люди сделали первые снимки, а также показали старинную простейшую фототехнику.
Директор Брянского музея истории фотографии Роман Формин рассказал, что очень переживает за детей, которые в силу объективных обстоятельств сейчас далеко от родного дома. А потому с удовольствием провел для них выездную экскурсию. Ребята посмотрели, как устроен самый простой фотоаппарат – камера обскура, что у фотографа под черной тканью, увидели старинный стереоскоп и другие приборы.
«В ДНР и ЛНР обязательно наступит мир, и вынужденные переселенцы вернутся к себе домой. Когда это произойдет, пусть у них останутся самые яркие воспоминания о нашей Брянской земле, о людях, которые здесь живут. Я уверена, что донецкие и луганские дети непременно расскажут о Брянском музее истории фотографии своим приятелям. Мы постараемся, чтобы таких впечатлений и эмоций у них было больше», – сообщила руководитель регионального исполкома Народного фронта в Брянской области Лариса Третьякова.
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