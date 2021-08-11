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В Брянске девушка присвоила оброненный пенсионером кошелек

2021, 11 августа 15:19 Общество
В Брянске девушка присвоила оброненный пенсионером кошелек
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Злоумышленница забрала из чужого кошелька 6300 рублей. 

Жительница Володарского района Брянска обратилась в полицию с просьбой найти кошелек, который ее супруг потерял во время прогулки. Как она рассказала, обнаружив пропажу, муж начал искать свой кошелек в местах, где он проходил, попутно расспрашивая прохожих. Но кошелек уже кто-то успел подобрать. 

Полицейские установили, что преступление совершила 26-летняя жительница Калужской области, которая подобрала «бесхозный» кошелек и скрылась с места. То, как она расплачивалась украденными деньгами, стражи порядка увидели на записи камер видеонаблюдения в магазине. Всего воровка потратила 6300 рублей. 

Причиненный ущерб женщина возместила, но ей за кражу все равно грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. 

 

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