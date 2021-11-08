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В Брянске из-за биллинговой системы пенсионера разорили на электричестве

2021, 08 ноября 12:30 Общество
В Брянске из-за биллинговой системы пенсионера разорили на электричестве
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После вмешательства прокуратуры энергоснабжающая организация сделала перерасчет.

Прокуратура Советского района Брянска провела проверку по обращению 80-летнего пенсионера по вопросу начисления сумм для оплаты электроэнергии.

Как сообщает прокуратура, энергоснабжающая организация перевела расчеты по жилищно-коммунальным услугам в новую биллинговую систему, что привело к техническим ошибкам при выставлении счетов за электроэнергию. В результате пожилому мужчине начислили завышенные суммы для оплаты электричества.

Прокуратура внесла руководителю энергоснабжающей организации представление. По результатам его рассмотрения пенсионеру пересчитали суммы оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства.

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