В Брянске может появиться ещё один грандиозный спортивный объект

Об этом депутат Госдумы Николай Валуев рассказал на своей странице в Facebook.

Как пишет Николай Валуев, он побывал с рабочим визитом в министерстве спорта РФ. С министром спорта О. В. Матыцыным обсудили возможность строительства нового дворца спорта в Брянске.

Необходимость нового спортивного объекта, по словам народного избранника, обусловлена отсутствием многофункционального крутого манежа в школе Олимпийского резерва. Грандиозной идеей является создание в Брянске центра легкой атлетики и других, особенно летних, видов спорта.

Депутат Госдумы Николай Валуев подчеркнул, что вопрос о постройке нового крупного спортивного объекта он держит у себя на контроле.