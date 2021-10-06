В Брянске на месяц увеличат число рейсов автобуса № 3 (РАСПИСАНИЕ)

Изменения в расписание вводят для изучения пассажиропотока.
С 7 октября для изучения пассажиропотока на один месяц по будням введут дополнительные рейсы на автобусном маршруте № 3 «Бежицкий рынок – школа № 43»
От остановки «Бежицкий рынок» автобусы будут отправляться в 11.10, 12.30, 18.58 и 19.29, от остановки «Школа № 43» – в 11.42, 13.00, 19.27 (до хлебокомбината) и 19.53 (до хлебокомбината).
С 7 октября по 5 ноября включительно будничное расписание будет выглядеть следующим образом:
– «Бежицкий рынок» – 6.33, 7.07, 7.41, 8.15, 8.50, 9.23, 10.00, 11.10, 12.30, 14.35, 14.58, 15.38, 16.07, 16.44, 17.14, 17.49, 18.22, 18.58, 19.29;
– «Школа № 43» – 6.31, 7.05, 7.37, 8.13, 8.47, 9.24, 9.59, 10.32, 11.42, 13.00, 15.05, 15.30, 16.09, 16.38, 17.16, 17.46, 18.24, 18.54, 19.27 (до хлебокомбината), 19.53 (до хлебокомбината).
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