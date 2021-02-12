В Брянске на смену суперциклону придут аномальные морозы

В регионе объявлено экстренное предупреждение.

В Брянске и области ожидается опасное метеорологическое явление – аномально холодная погода.

Как сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Брянский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 13 по 18 февраля среднесуточная температура в регионе будет на 7-10 градусов ниже климатической нормы.

В результате погодных условий возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Брянцев просят соблюдать осторожность.

Напомним, с ночи на 12 февраля в Брянской области бушует суперциклон Volker.