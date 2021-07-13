В Брянске на стоянке Виноградова провели экологическую акцию

На мемориальном комплексе «Базовая стоянка партизанского отряда им. А.И.Виноградова «Озеро Круглое» прошло мероприятие «Чистый лес».

Акцию организовали Брянский краеведческий музей и школа единоборств «Витязь».

Как рассказали в соцсети ВКонтакте в официальной группе музея, 9 июля представители двух учреждений в ходе акции убрали весь мусор с территории мемориала. Теперь памятное место в лучшем виде.

В знак благодарности для участников мероприятия провели экскурсию. Парням и девушкам рассказали об истории партизанского движения в годы Великой Отечественной войны.

Также для них устроили пикник, которые прошел в дружеской обстановке.