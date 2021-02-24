В Брянске начинающего инвестора обманули на 10 тысяч

Прибыли житель областного центра так и не дождался.

50-летний житель Советского района Брянска лишился 10 тысяч рублей, решив стать инвестором.

Как сообщает региональное УМВД, брянец договорился в Интернете о выгодном инвестировании. Рассчитывая на хороший доход, он перевел на указанный счет 10 тысяч рублей.

Однако доходы на его счет так и не поступили, а сетевой «бизнес-партнер» перестал выходить на связь.

Сейчас в деле разбираются полицейские.