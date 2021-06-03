В Брянске наркотрафаретчик получал по 100 рублей за надпись

Распространителя рекламы наркотиков задержали.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России задержали 19-летнего жителя Брянска, который при помощи самостоятельно изготовленного трафарета наносил на стены зданий граффити, рекламирующие интернет-ресурсы по продаже наркотиков.

Места для наркорекламы молодой человек выбирал случайно. Изображение трафаретчик фотографировал и отправлял оператору. За одну надпись он получал на электронный кошелек до 100 рублей.

Уголовное дело возбудили по статье «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров».