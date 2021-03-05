В Брянске одноклассники сбитого таксистом ребенка вышли на улицу с плакатами

Они призвали водителей соблюдать скоростной режим.
В Брянске одноклассники 11-летнего ребенка, которого 3 марта на улице Белорусской сбил водитель такси, провели пропагандистскую акцию «Стоп ДТП!». Напомним, школьника госпитализировали с тупой травмой живота.
Как сообщает городской ОГИБДД, школа оперативно отреагировала на информацию о ДТП. Учители провели с детьми беседы о безопасности на дороге.
Дети, в свою очередь, подготовили тематический плакат и, выстроившись на пешеходном переходе у школы с плакатами и слоганами, призвали водителей и пешеходов к соблюдению Правил дорожного движения.
Дети призвали водителей соблюдать безопасный скоростной режим, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, особенно вблизи образовательных учреждений.
05.03.2021 11:55
Погрузка черных металлов в Смоленском регионе МЖД выросла в 3 раза к уровню прошлого года
По оперативной информации, погрузка черных металлов в Смоленском регионе Московской железной дороги в феврале 2021 года составила более 15 тыс. тонн, что превысило показатель аналогичного периода прошлого года в 3,1 раза. Стоит отметить, что по сравнению с февралем 2020 года рост погрузки произошел и по ряду других номенклатур грузов: – лесных грузов – 7,7 тыс.
04.03.2021 12:51
Смоленский губернатор внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности»
Губернатор Смоленской области Алексей Островский в среду внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса, продлив до 18 марта возможность дистанционной работы для жителей старше 65 лет и оформления больничных листов в случае самоизоляции. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. “Рекомендовать государственному учреждению – Смоленскому региональному отделению Фонда социального страхования Российской
03.03.2021 13:51
Смоленский чиновник отправится в колонию за взятку планшетом
Бывшего руководителя департамента образования и науки Смоленской области осудили за превышение полномочий и получение взятки, сообщает РИА «Новости». В суде было установлено, что осужденный чиновник способствовал заключению четырех государственных контрактов на сумму более 12,8 млн рублей с юрлицами, аффилированными с его знакомым. За это он получил планшет, а также 25 000 и 30 000 рублей за заключение госконтрактов
03.03.2021 13:51
Это надо – живым!
Прошедшая неделя прошла под знаком Дня защитника Отечества – в разных районах Смоленщины состоялись памятные мероприятия. Одно из них – у мемориала в деревне Рыбки Сафоновского района. 23 февраля воинское захоронение посетили председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, его младшие дети и брат. Мемориал стал Полем Памяти Прибыв на место, они с помощью лопат и
03.03.2021 13:49
По праву памяти
Как прошел День смоленского поисковика? В Сафоновском районе состоялось мероприятие, посвящённое Дню Смоленского поисковика. В праздновании знаменательной даты принял участие председатель Смоленской областной Думы, командир поискового отряда «Славяне» Игорь Ляхов, депутаты регионального парламента Александр Станьков, боец поискового отряда «Славяне», и Александр Герасенков, командир поискового отряда «Боевое братство». Кому дорога связь поколений… День смоленского поисковика стал
03.03.2021 13:30
О временном порядке установления инвалидности
Актуальный комментарий Главного эксперта Смоленской области по медико-социальной экспертизе Александра Кузнецова. Пандемия новой коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в различные сферы жизнедеятельности. Самоизоляция, масочный режим, дистанционное обучение и дистанционные приемы граждан… Смысл всех этих словосочетаний, еще недавно непонятных, сегодня знаком всем. Сказалось распространение COVID-19 и на процедуре установления инвалидности. Раньше как было? Человек, имеющий группу