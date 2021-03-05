В Брянске одноклассники сбитого таксистом ребенка вышли на улицу с плакатами

Они призвали водителей соблюдать скоростной режим.

В Брянске одноклассники 11-летнего ребенка, которого 3 марта на улице Белорусской сбил водитель такси, провели пропагандистскую акцию «Стоп ДТП!». Напомним, школьника госпитализировали с тупой травмой живота.

Как сообщает городской ОГИБДД, школа оперативно отреагировала на информацию о ДТП. Учители провели с детьми беседы о безопасности на дороге.

Дети, в свою очередь, подготовили тематический плакат и, выстроившись на пешеходном переходе у школы с плакатами и слоганами, призвали водителей и пешеходов к соблюдению Правил дорожного движения.

Дети призвали водителей соблюдать безопасный скоростной режим, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, особенно вблизи образовательных учреждений.