В Брянске открыли гериатрическое отделение на 30 коек

В палатах с удобствами оказывают помощь пожилым пациентам.

На базе областного кардиологического диспансера в Брянске начал работу кабинет амбулаторного приема по профилю «гериатрия» и новое гериатрическое отделение на 30 коек.

Как сообщает региональный департамент здравоохранения, в палатах с удобствами, оснащенных в соответствии с требованиями Минздрава, оказывается специализированная кардиологическая медицинская помощь пациентам пожилого и старческого возраста при старческой астении.

Лечение направлено на сохранение и восстановление способности пожилых пациентов к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.