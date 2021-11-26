В Брянске открыли памятник прокурору СССР Александру Рекункову

Автором монумента стал заслуженный художник России Александр Ромашевский.

26 ноября в у здания областной прокуратуры в Советском районе Брянска торжественно открыли памятник прокурору СССР Александру Рекункову.

Александр Рекунков внес большой вклад в развитие и становление прокуратуры России. За полвека он прошел путь от помощника районного прокурора до генерального прокурора СССР. В Брянской области он проработал восемь лет: сначала заместителем прокурора, а затем и прокурором региона.

«На любых должностях он проявлял принципиальность, требовательность, не боялся брать ответственность на себя. Для подчиненных был примером порядочности, добросовестности, верности долгу», – отметили в региональной прокуратуре.

Прокурор Брянской области Александр Войтович поблагодарил областные и городские власти за поддержку и воплощение инициативы прокуратуры об увековечивании памяти Александра Рекункова. Также он выразил благодарность автору памятника – заслуженному художнику России, лауреату премии ЦФО в области культуры и искусства Александру Ромашевскому.