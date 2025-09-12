В Брянске открыли тысячную в стране спортплощадку в рамках благотворительного проекта «Поколение «Спортмастер». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне у Дворца единоборств имени Артёма Осипенко в Брянске прошла церемония открытия новой спортивной площадки. Она стала тысячной в России в рамках благотворительного проекта «Поколение «Спортмастер».

В мероприятии приняли участие губернатор Брянской области Александр Богомаз, депутат Государственной Думы Олег Матыцин и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Спорт дает человеку умение терпеть, ставить цели и добиваться их, воспитывает характер, который потом пригодится в жизни. Пусть каждый добьется поставленных целей и успеха!» — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

Впервые на такой площади появились теннисные столы. Их добавили к стандартному набору спортивного оборудования впервые именно в Брянске по инициативе депутата Олега Матыцина.