В Брянске память умершего от коронавируса Бениамина Мирзояна почтут концертом

Вечер памяти маэстро пройдет в апреле.

В Брянске состоится концерт городского эстрадного оркестра «Памяти маэстро», посвященный памяти художественного руководителя и дирижера коллектива Бениамина Мирзояна. Напомним, Бениамин Мирзоян ушел из жизни на 65-году после борьбы с коронавирусом.

Как сообщает группа оркестра BEN’s BAND, концерт пройдет 10 апреля на сцене Дворца культуры БМЗ. Начало в 18.00.

Билеты можно приобрести в ТРЦ «АэроПарк», БУМе и ЦУМе.