В Брянске планируют построить канатную дорогу

Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

В рамках прямой линии губернатор Александр Богомаз заявил о планах по строительству в Брянске канатной дороги, которая соединит Советский и Володарский районы.

«Интересует насчет дороги, которая будет проходить через Соловьи. Когда будет реализован план и насколько пострадают или не пострадают сами Соловьи? Потому что эта зеленая зона у нас в Брянске, можно сказать, такая большая одна», – поинтересовалась дозвонившаяся на прямую линию жительница Брянска.

«Что касается дороги, которая пройдет через Соловьи, если посмотреть на будущее, то мы думаем, мы рассматриваем вместе дорогу, которую сделать именно с Первого Брянска сюда вот, где у нас «Варяг». Чтобы канатную дорогу сделать, соединить Первый Брянск с центром города. Во-первых, места красивые, и природе не нанесем никакой ущерб, потому что там будут стоять мачты на большом расстоянии друг от друга и река Десна здесь. Мы это прорабатываем и думаем. Мы думаем, идеи такие есть», – сообщил брянский губернатор.

Минувшим летом Александр Богомаз рассказал, что строительство канатки с подъемником – инициатива горожан. По его словам, «это даст развитие парку Соловьи и региональному туризму в целом».