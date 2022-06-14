В Брянске поднялся ветер и начался ливень

О неблагоприятной погоде предупреждали в МЧС.

В Брянске начался ливень и поднялся сильный ветер.

О непогоде жителей предупреждали в МЧС. По информации спасателей, ливень с градом, а также гроза продлятся в регионе до 21 часа. Порывы ветра будут достигать 20–25 метров в секунду.

Жителей просят соблюдать осторожность и без острой необходимости не выходить на улицу.