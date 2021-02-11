В Брянске погас вечный огонь на площади Партизан

Комментаторы случившегося в соцсетях предполагают, что это могло случиться вследствие непогоды.

В одном из брянских пабликов во ВКонтакте вчера вечером сообщили, что на площади Партизан в Брянске погас вечный огонь. Публикация проиллюстрирована фотографии чаши вечного огня, в которой пламени нет.

Пользователи высказывают разные предположения о причинах случившегося. Многие иронизируют, что огонь задуло ветром, его перевели на эконом-тариф, в стране закончился газ и тому подобное.

Официальной информации о происщедшем пока нет.