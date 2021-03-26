В Брянске поймали 5 водителей-безмасочников в общественном транспорте

На этой неделе с 22 по 25 марта было обследовано 94 предприятия торговли.

В Смоленской области пресекли ввоз 60 тон груш, Смоленские таможенники задержали три автомобиля, которые везли груши. Об этом сообщила пресс-служба центрального таможенного управления. Осмотр автомобиля показал, что первый ряд грузовых отсеков двух автомобилей заставлен пустыми картонными коробками, маркированными наклейками белорусских товаров, за которыми находились груши общей массой около 40 тонн. В третьей машине по документам ввозилось под таможенным контролем немецкое пиво, по факту

В Смоленскую область не пустили 18 тонн белорусского сливочного масла 24 марта в Смоленской области пресекли ввоз 18 тонн сливочного масла, произведенного в Республике Беларусь, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям. Проверка показала, что перевозчик вез не только ту продукцию, которая была заявлена в ветеринарных сертификатах, но и молоко, кефир, творог и сметану. На эти продукты у него отсутствовали сопроводительные документы.

На железнодорожном вокзале Смоленск отключат декоративную подсветку в поддержку экологической акции «Час Земли» Московская железная дорога присоединится к ежегодной международной экологической акции «Час Земли», цель которой – формирование ответственного отношения к окружающей среде. Так, в субботу, 27 марта, с 20:30 до 21:30 на железнодорожном вокзале Смоленска железнодорожники отключат архитектурно-художественную подсветку. Проведение акции позволит сэкономить порядка 50 кВт электроэнергии. *** 2021 год объявлен в компании ОАО «РЖД» годом экологии.

Иностранцу подозревают в краже мощей из храма в Смоленске Жительницу Республики Беларусь обвиняют в краже мощей из храма Преподобного Серафима Вырицкого в Смоленске. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Подозреваемая пришла в храм и попыталась забрать ящик с пожертвованиями, но не смогла его открыть. Затем она взяла мощевик с мощами святых Серафима Саровского, Герасима Болдинского и князя Михаила Муромского и скрылась.

Пять смолян с коронавирусом умерли за минувшие сутки 25 марта в Смоленской области выявили 61 новый случай заболевания коронавирусом. Общее число заболевших достигло 27 861. 76 смолян выписались из больниц и получили отрицательный результат на тест на коронавирус. Всего справиться с болезнью удалось 26 600 жителям региона. Еще пять смолян умерли от коронавирусных осложнений. Всего число летальных случаев достигло 739.