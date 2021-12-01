В Брянске пообещали не отменять маршрутки без дублирования автобусами и троллейбусами

Замену коммерческого транспорта муниципальным произведут в течение нескольких лет.

Ни один муниципальный маршрут регулярных перевозок в Брянске по нерегулируемым тарифам не отменят без предоставления альтернативы по маршрутам с регулируемым тарифом. Об этом заявили в отделе транспорта городской администрации.

В мэрии пояснили, что на замену маршруткам придут автобусы и, где это возможно, троллейбусы.

При этом замену чиновники обещают производить постепенно, в течение нескольких лет. Обо всех изменениях в транспортном обслуживании пассажиров оповестят заранее.

Ранее мэр Александр Макаров сообщил, что «в перспективе 30-40% коммерческих перевозчиков, от того количества, которые были до начала транспортных преобразований, продолжат деятельность».