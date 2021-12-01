Город32

В Брянске пообещали не отменять маршрутки без дублирования автобусами и троллейбусами

2021, 01 декабря 08:00 Общество
В Брянске пообещали не отменять маршрутки без дублирования автобусами и троллейбусами
Источник фото

Замену коммерческого транспорта муниципальным произведут в течение нескольких лет.

Ни один муниципальный маршрут регулярных перевозок в Брянске по нерегулируемым тарифам не отменят без предоставления альтернативы по маршрутам с регулируемым тарифом. Об этом заявили в отделе транспорта городской администрации.

В мэрии пояснили, что на замену маршруткам придут автобусы и, где это возможно, троллейбусы.

При этом замену чиновники обещают производить постепенно, в течение нескольких лет. Обо всех изменениях в транспортном обслуживании пассажиров оповестят заранее.

Ранее мэр Александр Макаров сообщил, что «в перспективе 30-40% коммерческих перевозчиков, от того количества, которые были до начала транспортных преобразований, продолжат деятельность».

Читайте также
В Брянске двух студенток поймали на взятке преподавателю
01 декабря 14:20
В Брянске двух студенток поймали на взятке преподавателю
В Брянске девушка распространила фейк об агрессивных собаках
01 декабря 11:00
В Брянске девушка распространила фейк об агрессивных собаках
На улице в Брянске замерзают свинья с поросенком
01 декабря 10:30
На улице в Брянске замерзают свинья с поросенком
Юные брянские спортсмены встретились с самбистом Артемом Осипенко
01 декабря 10:07
Юные брянские спортсмены встретились с самбистом Артемом Осипенко

Новости регионов

01.12.2021 12:58
На спад
Без малого два года все мы живём в условиях пандемии коронавируса. Ежедневные сводки о числе инфицированных  мониторят не только специалисты, но и простые граждане, которые с тревогой следят за обстановкой в регионе, стране и мире. Сегодня эксперты говорят о четвёртой волне заболеваемости, которая, судя по всему, идёт на спад. Ситуация с распространением COVID-19 на территории
01.12.2021 12:57
Из Вязьмы в Нью-Йорк
Смоленские компании активно выходят на внешний рынок и завоёвывают сердца иностранных покупателей. Таких примеров в регионе немало. Отрадно, что словосочетание «Сделано на Смоленщине» стало синонимом качества, хорошего вкуса и востребованности у потребителей по всему миру. Историю успеха одной из компаний рассказал губернатор Алексей Островский.  Производитель благодаря своей конкурентоспособной продукции, стремлению двигаться вперёд и расширять бизнес,
01.12.2021 12:56
На подвоз
Как в регионе обновляют парк школьных автобусов? Ещё одна партия школьных автобусов поступила в Смоленскую область. Региональный автопарк специализированного транспорта пополнился  новыми «Газелями», которые были приобретены за счёт средств федерального бюджета. Это хорошая новость не только для детей и их родителей, живущих на периферии и в отдалении от образовательных учреждений, но и педагогов  и руководства сельских
01.12.2021 12:55
Навстречу Олимпиаде
В Смоленске на территории государственного университета спорта откроется Центр подготовки спортсменов по новым олимпийским видам спорта. Речь идёт о баскетболе 3х3, скалолазании, брейк-дансе и скейтбординге. О развитии спорта во время рабочей встречи говорили губернатор Алексей Островский и ректор вуза Георгий Грец. По словам Георгия Николаевича, Центр разместится на базе учебного корпуса СГУС №3 на улице
01.12.2021 12:54
Дорога к ФАПу
В разных уголках Смоленской области продолжают открывать ФАПы, что способствует приближению медпомощи к сельскому населению. После появления ФАПа в деревне Ново-Никольское Тумановского сельского поселения Вяземского района один из жителей обратился в местную администрацию с просьбой обустроить пешеходную дорожку к зданию пункта. Вязьмич поделился полученным ответом в соцсетях. Формулировки чиновников возмутили губернатора Алексея Островского, который назвал
01.12.2021 12:27
Вокзалы Смоленского региона МЖД готовы к работе в зимний период
Все вокзалы Смоленского региона Московской железной дороги подготовлены к работе в зимний период. На центральном вокзале Смоленск и 20 малых вокзалах Смоленской области проведены работы по текущему содержанию систем водоснабжения, вентиляции и прочего инженерного оборудования, а также опрессовка систем теплоснабжения. Для обработки пассажирских платформ на станциях и остановочных пунктах, а также привокзальных площадей от снега

Актуальные темы

Происшествия
В Брянске школьница погибла, выпав из окна многоэтажки
Экономика
Губернатор заявил о не желающих работать за 50 тысяч рублей брянцах
Политика
Жительница Карачева пожаловалась на чиновницу, обозвавшую ее «безмозглой овцой» и «грязной колхозницей»
Происшествия
В четырех брянских больницах торговали QR-кодами
Происшествия
Дальнобойщик насмерть сбил пенсионера на мопеде под Жуковкой и скрылся

Новости партнёров

Реклама или объявление
Реклама или объявление

В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступил вопрос о нарушении законодательства о рекламе. Так, читателей интересует вопрос особенностей отличия рекламы от объявлений физических и юридических лиц.

Ростелеком» обеспечил телеком-инфраструктурой прямую линию губернатора с жителями Брянской области
Ростелеком» обеспечил телеком-инфраструктурой прямую линию губернатора с жителями Брянской области

«Ростелеком» выступил цифровым партнером прямой линии губернатора Брянской области Александра Богомаза с жителями региона. Открытый разговор руководителя области с жителями состоялся 23 ноября. Трансляция мероприятия велась на телеканалах «Брянская губерния» и «ОТР», на радиостанции «32РАДИО» и официальном аккаунте правительства в социальной сети «ВКонтакте».

Московская железная дорога присоединилась к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
Московская железная дорога присоединилась к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» присоединилась к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая проходит с 29 ноября по 1 декабря.

Игорь Маковский провел заседание штаба «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» по обеспечению надёжности электросетевого комплекса
Игорь Маковский провел заседание штаба «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» по обеспечению надёжности электросетевого комплекса

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел штаб по готовности 20 регионов присутствия Общества к работе при неблагоприятных погодных условиях.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».