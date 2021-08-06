В Брянске продавщица присвоила забытую покупателем банковскую карту
Позже этой картой женщина оплатила свои покупки.
В полицию с просьбой найти утерянную банковскую карту родственника обратилась жительница Сельцо. Она рассказала, что после потери карты стали приходить SMS-уведомления о списании денег.
Полицейские установили, что карту потерпевший забыл в торговой точке, где покупал овощи. Невнимательностью покупателя воспользовалась продавщица, она забрала карту себе и позже оплатила ею свои покупки.
Воровка причиненный ущерб возместила, но в ее отношении возбудили уголовное дело. Теперь она может сесть в тюрьму на срок до шести лет.
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