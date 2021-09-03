В Брянске продолжают ремонтировать дворы

Из 18 запланированных работы не завершены в восьми.

В Брянске продолжается реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», в рамках которой в этом году ремонтируют 18 дворовых территорий.

Изначально в программу включили 10 дворов. В связи со сложившейся экономией по торгам в нее вошли еще 8 территорий.

Как сообщает мэрия, на сегодняшний день готовность 10 дворов оценивается от 90% до 100%., трех – от 50% до 70%, пяти – от 15% до 30%.

В комитете по ЖКХ уточнили, что во дворах с готовностью от 70% до 90% площадки полностью подготовлены, осталось установить только игровое или спортивное оборудование. При этом поставщики не всегда успевают доставить оборудование в сроки.