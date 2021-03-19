В Брянске пройдет международный фестиваль студенческого творчества 26 марта

26 марта в 17:00 на сцене концертного зала «Дружба» Брянской областной филармонии выступят лучшие СТЭМ и КВН коллективы из Ростова на Дону, Иванова, Калуги, Курска, Москвы, Владимира, Смоленска и Брянска.

Событие проходит только раз в году, сообщает Брянская администрация.

Справки по телефону: +7 (4832) 74-57-04.