Мнения горожан о необходимости прививок от коронавируса разделились.

В Брянске прошел очередной одиночный пикет из-за вакцинации от коронавирусной инфекции. Молодой житель областного центра вышел к памятнику Ленину с плакатом: «Власть, одумайся! Вакцинированные тоже распространяют коронавирус. Почему в правах поражают только невакцинированных?»

С 15 ноября в Брянской области ввели систему QR-кодов. Ранее из-за вакцинации в Брянске прошли два одиночных пикета.

Одновременно несколько горожан записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой «положить конец вакханалии» и ввести в России обязательную вакцинацию от коронавируса.