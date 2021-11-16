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В Брянске прошел очередной одиночный пикет из-за вакцинации

2021, 16 ноября 15:40 Общество
В Брянске прошел очередной одиночный пикет из-за вакцинации
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Мнения горожан о необходимости прививок от коронавируса разделились.

В Брянске прошел очередной одиночный пикет из-за вакцинации от коронавирусной инфекции. Молодой житель областного центра вышел к памятнику Ленину с плакатом: «Власть, одумайся! Вакцинированные тоже распространяют коронавирус. Почему в правах поражают только невакцинированных?»

С 15 ноября в Брянской области ввели систему QR-кодов. Ранее из-за вакцинации в Брянске прошли два одиночных пикета.

Одновременно несколько горожан записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой «положить конец вакханалии» и ввести в России обязательную вакцинацию от коронавируса.

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