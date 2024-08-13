В Брянске прошла приёмка школ к новому учебному году. Об этом сообщили в городской администрации.

В преддверии нового учебного года в Брянске прошла приемка школ к новому учебному году. Специалисты управления образования, а также представители Росгвардии, ФСБ, ГАИ, вневедомственной охраны и пожнадзора проверили состояние кабинетов и пищеблоков, а также работоспособность «тревожных» кнопок, видеонаблюдения и систем оповещения.