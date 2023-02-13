В Брянске прошёл матч в честь выдающегося тренера Александра Воронина

Команда правительства Брянской области выиграла хоккейный матч в честь выдающегося тренера Александра Воронина в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В Брянске прошёл исторический хоккейный матч. Его посвятили легендарному тренеру, тренировавшему команду «Брянск» Александру Воронину. Он отметил 70-летний юбилей.

«Пользуясь случаем, поздравляю юбиляра, и огромное спасибо гостю. Не могу не сказать о второй юбилейной дате, это 100-летие со дня образования спортивного общества «Динамо». У нас сегодня играет команда «Динамо», и два ярких представителя «Динамо»: генерал-майор, начальник УМВД России по Брянской области Владислав Александрович Толкунов, и Владимир Семенович Мышкин. Поздравляю вас с юбилеем, с праздником, а всем хочу пожелать хорошей, честной и справедливой игры с уважением друг к другу. И ярких впечатлений нашим зрителям», – сказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Александру Воронину за многолетний труд и развитие хоккея в Брянской области вручили почетные грамоты губернатора и Брянской областной Думы.

На льду встретились команды правительства Брянской области и УМВД России по Брянской области. Перед началом матча воспитанники спортивной школы «Брянск», держа в руках легендарную майку юбиляра Александра Анатольевича Воронина, сделали круг почета. Её передали в музей Славы хоккейного клуба «Брянск».

Символическое вбрасывание шайбы сделал Александр Воронин. За игрой следили более тысячи человек. В итоге со счетом 5:4 победу одержала победу команда правительства Брянской области.