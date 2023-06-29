В Брянске прошёл праздничный концерт

Патриотический концерт прошёл в губернаторском дворце в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В День партизан и подпольщиков на сцене Брянского областного Губернаторского дворца детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина прошёл большой концерт. Почётными гостями торжества стали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, малолетние узники, ветераны Вооруженных Сил, участники спецоперации, члены семей погибших защитников Отечества. Также на концерт пригласили делегацию молодежного патриотического проекта «Дорогами Памяти и Славы». Перед гостями выступили лучшие творческие коллективы и артисты региона.

Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз вручил грамоты о присвоении почетных званий муниципалитетам. За подвиги в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны поселок Климово стал «Поселком партизанской славы», село Гнилево Трубчевского района и селу Курово Погарского района — «Села партизанской славы».