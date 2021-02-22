В Брянске «Пятерочка» пригрела собаку и кота (ВИДЕО)

Необычных посетителей сняли на видео.

В соцсетях появился ролик, на котором запечатлены пес и кот в продуктовом магазине. Автор видео Клавдия сообщила, что животных она заметила в «Пятерочке» на Новостройке. «Они что, здесь живут?» – удивляется она.

«Это охрана!», «Если автору не нравится, сходите в другой магазин! Может, они местные покупатели», «В Европе хозяин магазина пустил собак ночью греться. Вы кричите: хороший человек. Не дал животным замерзнуть. Европа все-таки. Развитые страны. Пустили животных у нас – как так? Они тут живут?» – пишут в комментариях горожане.