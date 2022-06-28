300 рабочих мест создадут в брянском распределительном центре X5 Retail Group

Центр рассчитан на обеспечение продуктами более 400 магазинов «Пятерочка» в Брянской и Смоленской областях.

Губернатор Александр Богомаз рассказал о новом распределительном центре в Добруни.

«Строительство распределительного центра в Брянской области – инвестиционный проект X5 Retail Group. Он был построен практически за год, в реализацию проекта вложено более 3 миллиардов рублей. Теперь это мощный хаб, который будет обеспечивать продовольственную безопасность нашей страны. Распределительный центр рассчитан на обеспечение продуктами более 400 магазинов «Пятерочка» в Брянской и Смоленской областях. Здесь будет создано порядка 300 рабочих мест. Это и налоги в областной бюджет», – сообщил Богомаз.

Он отметил, что в торговой сети реализуют свою продукцию брянские, производители хлебобулочной, мясной, молочной, плодоовощной, рыбной, кондитерской продукции. Уже заключены договоры с 39 поставщиками продукции в распределительный центр «Брянский».

«А это значит, что наши покупатели получат более низкую цену на товар: если раньше надо было отправлять его в другие регионы и потом возвращать к нам, увеличивая стоимость из-за транспортных расходов, то теперь самое длинное плечо составит всего 150 километров, а качественная и доступная по цене продукция брянских производителей будет отсюда поступать и в другие регионы России», – также сказал губернатор.