В Брянске расстаял каток на Кургане Бессмертия

Однако на начала февраля синоптики снова прогнозируют понижение температуры, так что возможность покататься на коньках брянцам еще должна представиться.

Житель Рудни может получить уголовку за оскорбление полицейского Юный житель Рудни стал фигурантом уголовного дела за оскорбление полицейского, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. В дежурную часть доставили безработного местного жителя 1999 года рождения, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в помещении ЦРБ для прохождения медицинского освидетельствования, вел себя агрессивно и нецензурно выражался в адрес участкового уполномоченного полиции, оскорбив его в

В Смоленске ограничат движение на улице Лавочкина В областном центре на улице Лавочкина в районе дома 3 ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по строительству фундамента под антенно-мачтовое сооружение будет ограничено движение транспортных средств с 25 января до 1 февраля в районе дома 3 по улице Лавочкина.

Четыре человека эвакуировали из пожара в Смоленске 24 января около семи часов вечера на улице Соболева в Смоленске произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пожарные отправились на возгорание произошло в одной из квартир жилого двухэтажного дома. Из задымленного помещения звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам были выведены четыре человека. Одного из спасенных, с целью исключить отравление продуктами горения,

В Ярцеве и Смоленске нашли фальшивые купюры Поддельные денежные знаки выявлены при пересчете денежных средств в отделении по Смоленской области Главного управления Центрального Банка России по ЦФО, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Две поддельные денежные купюры номиналом 5 000 рублей выявлены при пересчете денежных средств в отделении по Смоленской области Главного управления Центрального Банка России по ЦФО. В банк купюры с

Водителям из Гагаринского и Руднянского районов грозит срок за пьяную езду На смоленских дорогах поймали двух пьяных автомобилистов, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. На 1-м километре автодороги «Астахово-Мишино» Гагаринского района сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Ford Focus. У водителя по внешним признакам наблюдалось состояние алкогольного опьянения. Установлено, что в апреле 2020 года водитель, житель деревни Старики Гагаринского района 1991 года рождения, привлекался к административной ответственности