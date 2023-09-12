В Брянске ремонтируют улицу Воровского
В Брянске ремонтируют улицу Воровского по нацпроекту. Об этом рассказали в региональном дорожном управлении.
В Володарском районе Брянска идет капитальный ремонт автодороги по улице Воровского. Подрядная организация ООО «СпектрБрянскСтрой» в настоящее время занимается устройством выравнивающего слоя покрытия. Работы идут на участке от улицы Академика Королёва до улицы Гоголя.
Ремонт делают по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
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