В Брянске решили застроить участки с воинскими захоронениями
Горожане обратились за помощью к прокурору области.
Жители улицы Василева в Советском районе Брянска обратились к прокурору области Александру Войтовичу с жалобами на действия местных властей и застройщиков. На личном приеме они рассказали о незаконных действиях с земельными участками, занятыми воинскими захоронениями.
Как сообщает региональная прокуратура, доводы обращений проверят в ходе всестороннего контроля. В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям строительной организации и органов местного самоуправления на предмет соблюдения норм градостроительного и земельного законодательства, а также законодательства об увековечивании памяти воинов, погибших при защите Отечества.
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