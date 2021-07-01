В Брянске с 1 июля принимаются заявления на новые пособия для беременных женщин и одиноких родителей

Об этом сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда в Брянской области.

Выплаты предусмотрены для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и находящихся в трудной финансовой ситуации. А также для родителей, получающих алименты, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Размер пособия для будущих мам составит половину регионального прожиточного минимума (6 042 рублей).

А пособие для одиноких родителей – половину регионального прожиточного минимума на ребенка (5603 рубля в месяц на каждого ребенка).

Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. Он не должен быть больше 11 280 рублей.