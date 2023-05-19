В Брянске сажают цветы и косят траву

В Брянске сотрудники дорожного управления сажают цветы и косят траву. Об этом сообщили в городской администрации.

Весеннее благоустройство продолжается в областном центре. Сотрудники дорожного управления украшают клумбы бархатцами, бегониями, гацаниями, геранью, ампельными вербеной и петунией, сальвией, колеусами, портулаком и цинерарией. Летом Брянск украсят 400 тысяч однолетних цветов. Они заменят отцветающие тюльпаны.

Также в Брянске начался покос травы. Ежедневно от сорной растительности до 20 рабочих избавляют территории вдоль обочин дорог, на разделительных полосах, в парках и скверах. С конца апреля они почистили более 900 тысяч квадратных метров общественного пространства.

А вечером на городские улицы выезжают «Бродвеи» и поливомоечные машины. Они очищают дороги от пыли.