В Брянске снесут опасную заброшенную котельную

Аварийное здание заброшенной котельной снесут в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Про заброшенное здание Бежицком районе города в надзорном ведомстве узнали из публикации в интернете. Правоохранители проверили информацию и действительно обнаружили здание бывшей котельной, на улице Молодой Гвардии. Оно почти развалилось, но при этом свободный доступ в туда не ограничен.

Здание находится в хозяйственном ведении «Брянсккоммунэнерго». Прокуратура потребовала у генерального директора предприятия огородить опасную заброшку. Но тот решил действовать кардинально демонтировать здание. Работы уже начались.