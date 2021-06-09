В Брянске спасли бродившего в жилом комплексе лосенка (ВИДЕО)

Животное оказалось молодой самкой.

Лосенка, несколько дней скитавшегося в ЖК «Мичуринский» в Советском районе Брянска перевезли в вольерный комплекс.

Как сообщает Брянский горсовет, в судьбе животного приняли участие сотрудники департамента природных ресурсов и экологии, регионального ГУ МЧС России, ветеринарной станции Брянского района, заповедника «Брянский лес» и глава города Марина Дбар.

После публикаций СМИ о растерянном животном, вышедшим к людям, в горсовет поступило множество обращений.

«Конечно, смотреть равнодушно на эту историю было просто невозможно. Мы по мере сил подключились к общей работе всех оперативных служб и ведомств. Счастье, что удалось осуществить поимку животного, транспортировать его и передать в надежные руки специалистов. Искренние слова признательности выражаю всем тем, кто занимался судьбой Даши, и особенно-жителям нашего города. Они на деле доказали, что они по-настоящему милосердные, достойные люди», – прокомментировала Марина Дбар.

Сейчас годовалое животное, которому дали кличку Даша, а под присмотром специалистов адаптируется в новых условиях. Затем Дашу планируют выпустить в естественную среду обитания.