В Брянске стартовала Всероссийская неделя детской книги

С 22 марта в Брянске проходит Всероссийская неделя детской и юношеской книги. В этом году она посвящена науке, сообщает городская администрация.

В рамках акции сотрудники городской детской библиотеки № 1 организовали премьеру книжной выставки «Да здравствует наука!» в школе №25 для учеников младших классов.

Библиотекари познакомили школьников с такими книгами, как «Творцы наук российских» Геннадия Черненко, «Российская наука» Алексея Клиентова, «Великие открытия и изобретения» Григория Крылова и другими.

Большой интерес у ребят вызвала книга Л. Ачети и Дж. Бергамино «Мои первые эксперименты».