В Брянске суд оштрафовал бывшего гендиректора «Электроаппарата» за невыплату зарплаты

Размер штрафа составил 250 тысяч рублей.
В Брянске суд вынес приговор по уголовному делу бывшего генерального директора ООО «НПФ «Электроаппарат».
Его признали виновным в невыплате зарплаты из личной заинтересованности и сокрытии денежных средств предприятия.
Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки. Как сообщает ведомство, зарплату сотрудники «Электроаппарата» не получали в июне-августе 2020 года и марте-апреле 2021 года. Задолженность перед 123 работниками составила 7,8 миллиона рублей. Имеющиеся средства гендиректор расходовал на цели, не имеющие приоритета перед выплатой задолженности по зарплате.
Также он скрыл более 10 миллионов рублей, принадлежавших предприятию, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.
Суд оштрафовал бывшего руководителя «Электроаппарата» на 250 тысяч рублей.
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