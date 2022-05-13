В Брянске улицу назовут в честь лидера ЛДПР

Имя Владимира Жириновского будет носить улица в новом микрорайоне.

В честь лидера ЛДПР в Брянске назовут улицу. Такое решение приняли на заседании комиссии по топонимике и установке мемориальных досок, памятных знаков в городе Брянске. Предложение внесли в городском отделении либеральной партии.

Улица Владимира Жириновского появится в новом микрорайоне на месте Старого аэропорта. Об этом рассказал телеграмм-канал «Брянск&Бежица».

Ранее губернатор поддержал инициативу назвать улицу в Брянске в честь бывшего главы ДНР Александра Захарченко.