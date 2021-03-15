В Брянске умер бывший зам начальника управления Росгвардии

Причины смерти офицера не уточняются.

Сегодня в Брянске на 51 году жизни умер бывший зам начальника регионального управления Росгвардии по работе с личным составом, полковник Сергей Сердюк.

Названную должность Сердюк занимал до 2020 года, участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе.

Причина смерти офицера не уточняется.