В Брянске ураган повалил 32 дерева и две электроопоры

Пострадали девять машин.

Штормовой ветер в Брянске за 42 минуты повалил 32 падения дерева и две электроопоры, а также оборвал провода на 21 участке линий электропередач. Также в Володарском и Бежицком районах у частных домов ветер сорвал кровлю. Стихия повредила контактную троллейбусную сеть на трёх участках. К счастью, люди в городе не пострадали. Но повреждения получили девять машин.

В горадминистрации отметили, что 65% происшествий пришлось на Бежицкий район.