В Брянске установили 14-метровую ёлку

Сани со снеговиком и герои мультфильма «Ну, погоди» ещё появятся в парке на Кургане Бессмертия.

В Советском районе Брянска установили ёлку. Высота дерева — 14 метров. Украсят ель шатром из гирлянд. Новогодними огнями засияет и само дерево.

Также на Кургане Бессмертия установят инсталляции: снеговика, звезды и Волка с зайцем из мультфильма «Ну, погоди!». А на площади Воинской Славы появятся светящиеся арки.

Кроме того, в парке скоро откроется каток.