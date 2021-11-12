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В Брянске установили 3,5-метровый памятник прокурору СССР Александру Рекункову

2021, 12 ноября 12:03 Общество
В Брянске установили 3,5-метровый памятник прокурору СССР Александру Рекункову
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Монумент изготовил заслуженный художник России Александр Ромашевский.

В Брянске установили памятник прокурору СССР Александру Рекункову высотой 3,5 метра. Монумент, выполненный в бронзе и граните, расположен в центре нового сквера у здания региональной прокуратуры. Его автор – заслуженный художник России, известный скульптор Александр Ромашевский.

Сквер в честь Александра Рекункова, в 50-х годах прошлого века возглавлявшего Прокуратуру Брянской области, обустроили по инициативе нынешнего прокурора Александра Войтовича. Работы, которые сейчас подходят к концу, обошлись в 18,8 миллиона рублей.

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