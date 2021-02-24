В Брянске водитель припарковался на «зебре»

Горожане грозят ему «кирпичом в стекло».

В Брянске сфотографировали Mazda, припаркованную на пешеходном переходе. Фото, сделанное на улице Куйбышева в Бежице, опубликовано в соцсетях.

«Народ, почему у нас вот так паркуются, как инвалиды?» – недоумевает автор снимка. «Кирпич в стекло», – угрожают автомобилисту горожане.

Вероятно, после публикации фотографии с места нарушения в Сети особенностями парковки водителя Mazda заинтересуются в ГИБДД.