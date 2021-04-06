В Брянске водителя оштрафовали за парковку на тротуаре

Основанием для проверки стали жалобы очевидцев.

41-летнего водителя Renault оштрафовали за парковку на тротуаре у дома № 5 по улице Майской Стачки в Бежицком районе.

Как сообщили в городском ОГИБДД, проверку провели, после того как возмущенные очевидцы распространили фото с места нарушения, которое произошло еще 28 марта, в соцсетях.

После проверки водителя оштрафовали на 1 тысячу рублей на нарушение правил остановки.