В Брянске выберут самую умную и красивую сотрудницу ОВД

Самую умную и красивую сотрудницу полиции выберут в Брянске к 8 марта. Об этом сообщили в региональном УМВД,

В преддверии Международного женского дня в УМвД по Брянской области организовали конкурс «Леди в погонах». За звание самой умной, красивой и творческой личности будут бороться сотрудницы полиции. На конкурс поступило 30 заявок.

Онлайн-голосованием на официальном сайте регионального УМВД выберут пять участниц. Они выйдут в финал, где продемонстрирует профессиональную подготовку и выступят с творческим номером.

Победительниц конкурса определят и наградят к Международному женскому дню 8 марта.