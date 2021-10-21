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В Брянске вынесли первый приговор по делу 1xbet о 63-миллиардном доходе

2021, 21 октября 08:00 Общество
В Брянске вынесли первый приговор по делу 1xbet о 63-миллиардном доходе
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На скамье подсудимых оказалась управляющая Олеся Моспанова.

В Брянске суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу управляющей букмекерской конторой 1xbet Олеси Моспановой.

С октября 2014 года по май 2019 года трое брянцев: Роман Семиохин, Дмитрий Казорин и Сергей Каршков – организовали в офисных помещениях областного центра разработку программного обеспечения для организации и проведения азартных игр на информационном ресурсе 1xbet. Также они осуществляли техническую поддержку сайта. Азартные игры проводились на территории России без лицензии Федеральной налоговой службы.

Олеся Моспанова принимала ставки от клиентов и зачисляла их на виртуальные счета в личных кабинетах игроков.

По версии следствия, участники преступной группы заработали более 63 миллиардов рублей. Деньги были перечислены на зарубежные счета и поделены между букмекерами.

Суд приговорил Олесю Моспанову к трем годам колонии общего режима и обязал ее выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. В колонию она отправится после достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Приговор в силу еще не вступил.

Организатору и членам группы заочно предъявили обвинения и избрали меру пресечения в виде изоляции от общества. Сейчас они находятся в международном розыске. На их недвижимость стоимостью более 1,5 миллиарда рублей наложили арест.

Также, напомним, брянские следователи также расследуют уголовное дело о легализации 631 миллиона рублей из 63 миллиардов, нелегально заработанных букмекерской конторой 1xBet.

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