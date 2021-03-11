В Брянске выступит «Паганини русской балалайки»

Алексей Архиповский входит в российскую книгу рекордов в номинации «Лучший в мире балалаечник».

В КЗ «Дружба» в Брянске пройдет концерт знаменитого российского балалаечника Алексея Архиповского.

Алексей Архиповский – балалаечник-виртуоз. Он попал в российскую книгу рекордов в номинации «Лучший в мире балалаечник».

«Я не считаю себя балалаечником в общепринятом смысле… И к балалайке я отношусь не как к русскому народному инструменту, а как к инструменту, на котором можно делать все что угодно», – говорит исполнитель.

Его нередко сравнивают с Паганини или Хендриксом – музыкантами, которые перевернули сознание слушателей, заставив по-новому взглянуть на возможности скрипки и гитары.

Архиповский также создал другой стиль игры на балалайке, совмещая аутентичные, гитарные и свои оригинальные приемы извлечения звука с революционным новшеством – «электрификацией» инструмента.

В Брянске концерт начнется в 19.00. Стоимость билетов варьируется от 800 до 2200 рублей.