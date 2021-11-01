В Брянске за 30,5 миллиона рублей отремонтировали улицу Уральскую

Протяженность отремонтированного участка составила чуть больше 1 километра.

В Фокинском районе Брянска завершился ремонт улицы Уральской. Комплексное благоустройство дороги на участке от улицы Менжинского до дома № 105 выполнило ООО «Дорстрой 32». Стоимость муниципального контракта составила 30,5 миллиона рублей.

Протяженность ремонтируемого участка дороги немногим превысила 1 километр. На улице Уральской уложили новый асфальт с искусственными неровностями, нанесли разметку термопластиком, построили тротуар с пологими съездами, установили более 30 светодиодных светильников, а также дорожные знаки. У дома № 105 благоустроили заросший пустырь.

Подрядчику еще предстоит доустановить пешеходное ограждение и уложить тактильную плитку на остановках.

В течение пяти лет объект будет находиться на гарантии у подрядчика.