В Брянске за компенсацией обратились лишь 48 из 244 пострадавших

2026, 24 марта 18:31

Несмотря на то что власти Брянска готовы к выплатам пострадавшим от ракетного удара 10 марта, заявления подали только 48 собственников из 244. Глава администрации Советского района Денис Семёнов назвал ситуацию серьёзной проблемой.

«Обращаюсь к собственникам пострадавших квартир: необходимо немедленно связаться с отделом ЖКХ Советской районной администрации», — заявил он.

Размер выплат: 15 675 рублей — единовременная помощь; 78 375 рублей — за частично повреждённое имущество; 156 750 рублей — при полной утрате. Пострадавшим здоровью положено от 313 500 до 627 000 рублей, семьям погибших — 1 567 500 рублей.

Консультации по документам — по горячей линии: 8 (800) 100-00-01 и 8 (4832) 30-32-58 (пн–чт с 8:30 до 17:45, пт до 16:30, сб–вс по второму номеру до 18:00).

Источник – сайт АиФ-Брянск